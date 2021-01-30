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Serenay Sarıkaya'dan flaş Cem Yılmaz hamlesi! Gören şok oldu...
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ikilisi arasında yeni bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, yaklaşık 10 ay aşk yaşadığı sevgilisi Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırdı. 'Tekrar barıştılar mı' sorusu gündeme geldi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı.