Serenay Sarıkaya Maldivler'den paylaştı!

"CEM YILMAZ'LA KÜS DEĞİLİZ AMA..."

Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz" ifadelerini kullanmıştı.