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Serenay Sarıkaya hamile mi?

Serenay Sarıkaya hamile mi? Cem Yılmaz ile birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın önceki gün plajda verdiği poz tartışma yarattı.
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