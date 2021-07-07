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Serenay Sarıkaya'dan flaş itiraf! 'Yaşça büyük...'

Son yılların en popüler televizyon yüzlerinden olan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Serenay Sarıkaya, şu an kalbinin boş olduğunu söyledi.

Serenay Sarıkaya'dan flaş itiraf! 'Yaşça büyük...' Elle dergisine konuşan Serenay Sarıkaya, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim" yanıtını verdi.
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