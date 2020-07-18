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Serenay Sarıkaya’dan nazar boncuğu emojisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:41 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 12:47

İlişkileri gündeme bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın ayrıldığı iddia edildi. Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya’yla ilişkisini noktaladığı haberleri de en az ilişkileri kadar gündemi meşgul etti. Ozan Güven sevgilisini darp ettiği haberlerinin ardından gözler Sarıkaya’ya çevrilmiş, konuyla ilgil açıklama yapmadığı için eleştirilmişti. Seranay Sarıkaya da "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek eleştirilere isyan etmişti. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?


Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'da ikili arasında bir tartışma çıktığını; Cem Yılmaz'ın kendi evini terk ederek Bodrum'a gittiği iddia edilmişti. Sarıkaya'nın ise bunun üzerine Çanakkale'ye gittiği ifade edilmişti. Bir süredir annesiyle Çanakkale'de tatilde olan Serenay Sarıkaya'nın önceki gün sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Maviler içerisinde dikkat çeken Serenay Sarıkaya, paylaşımının altına da "nazar boncuğu" emojisi koydu. Peki, İddialar doğru mu, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?

CEM YILMAZ VE SERENAY SARIKAYA AYRILDI MI?

Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Ünlü komedyen, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıkları yönünde çıkan dedikodular karşısında sessiz kaldı. Serenay Sarıkaya’yla ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Ünlü komedyen, dedikodularla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.

Güzel oyuncu, önceki gün sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaştı.

Maviler içerisindeki güzelliği kadar gülüşüyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, paylaşımının altına da "nazar boncuğu" emojisi koydu. Oyuncunun takipçileri "Aman nazar değmesin mavisi. Serenay'ın sonunda yüzü güldü" şeklinde yorum yaptı.

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