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Serenay Sarıkaya’dan nazar boncuğu emojisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?

Serenay Sarıkaya’dan nazar boncuğu emojisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?