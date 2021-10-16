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Serenay Sarıkaya: Bunu eninde sonunda yazacağımı biliyordunuz

Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğraflarla dikkatleri üzerine topladı.

Serenay Sarıkaya: Bunu eninde sonunda yazacağımı biliyordunuz Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiren 29 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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