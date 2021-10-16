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Serenay Sarıkaya: Bunu eninde sonunda yazacağımı biliyordunuz
Magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğraflarla dikkatleri üzerine topladı.
Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiren 29 yaşındaki ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.