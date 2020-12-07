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Serenay kolları sıvadı oraya yerleşiyor!

Serenay kolları sıvadı oraya yerleşiyor! Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.
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