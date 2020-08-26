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Serenay'dan Hollywood yıldızlarına yakın takip!

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:54 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 13:54

Giyim tarzıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya, bu yaz Hollywood yıldızlarından ilham alıyor.


Posta'nın haberine göre; bu yaz tarzını değiştiren Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının Amerika- Malibu sahillerinde başlattığı bir modayı yakından takip ediyor. Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ın teknesinde bikini üstü gömleklerle objektiflere yansıdı.
 
 
Pareo yerine tercih edilen desenli, çiçekli gömlekleri ilk kullanan isim ise dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber’ın eşi, model Hailey Baldwin'di.
 
 
Hailey Baldwin'in üzerindekilerin fiyatı:
 
Gömlek: 4 bin 500 TL
 
Bikini: 7 bin 300 TL
 
 
 
 
Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin fiyatı:
 
Gömlek: 3 bin TL
 
Bikini: 1.700 TL
 
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya, boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti. Yapımı 3 ay süren kolyeyi, sevgilisi Cem Yılmaz'ın hediye ettiği iddia edildi.
 
 

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