Serenay Aktaş akranlara dönüyor

AVM'den ayrılırken objektiflere yansıyan Serenay Aktaş,"Bugün spora geldim, sonrasında öğlen yemem gereken öğünleri yedim ve şimdi gidiyorum" dedi.

Önümüzdeki günlerde tekrar ekranlara döneceğini söyleyen oyuncu, Atv ekranlarında yayınlanan 'Kalp Yarası' dizi sinde konuk oyuncu olarak yer alacağını söyledi.

Aktaş, "Yarın Hatay'a gidiyorum. Birkaç bölüm 'Kalp Yarası' dizisine konuk olacağım. Benim için de farklı ve heyecan verici iş olacak" açıklamasında bulundu.

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