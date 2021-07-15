Serenay Aktaş akranlara dönüyor

AVM'den ayrılırken objektiflere yansıyan Serenay Aktaş,"Bugün spora geldim, sonrasında öğlen yemem gereken öğünleri yedim ve şimdi gidiyorum" dedi.
"YARIN HATAY'A GİDİYORUM"
Önümüzdeki günlerde tekrar ekranlara döneceğini söyleyen oyuncu, Atv ekranlarında yayınlanan 'Kalp Yarası' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacağını söyledi.
Aktaş, "Yarın Hatay'a gidiyorum. Birkaç bölüm 'Kalp Yarası' dizisine konuk olacağım. Benim için de farklı ve heyecan verici iş olacak" açıklamasında bulundu.
SENARYO OKUYOR
Gelen dizi ve sinema teklifleri olduğunu da söyleyen Aktaş, "Henüz netleşen bir durum yok ama görüşmelerimiz devam ederken, bende senaryoları okumaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.