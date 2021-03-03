Seren Serengil 'Sadakatsiz' inadından vazgeçmiyor! Yapım şirketinin cevabı bile tatmin etmedi...

Seren Serengil'in Sadakatsiz dizisindeki rol arkadaşı Melis Sezen ile fotoğrafını paylaşan Cansu Dere'yi sert bir dille eleştirmesine yapım şirketinden cevap gecikmedi. Dizinin yakın takipçisi olan Serengil, kendisini eleştiren yapım şirketine de sessiz kalamadı.

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere dizi de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Diziyi takip eden Seren Serengil ise fotoğrafı paylaşan Cansu Dere'ye "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" diyerek tepki göstermişti.

YAPIM ŞİRKETİNİN PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Dizinin yapım şirketi Medyapım da bu ilginç olaya dahil oldu. Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafını paylaşan Medyapım, "Derin ve Asya'nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz" notunu düştü.

SEREN, GERİ ADIM ATMADI

Yapım şirketinin paylaşımına cevap veren Seren Serengil ise geri adım atmayarak "Olmaz, dizi bitene kadar yan yana gelemezler inanmam. Asya'nın canının acıdığını bir daha. Yapma Asya, haftaya kötü başlatma" beni cevabını verdi. Bununla da yetinmeyen Seren Serengil, bir sonraki paylaşımında Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in başına boynuz emojileri koydu.