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Seren Serengil 'makyajsızım' dedi ama... 'Şaka mı yapıyorsun?'
Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden ünlü sunucu Seren Serengil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 46 kiloya kadar düşen Serengil, "makyajsızım" dediği yeni bir fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşımın altına yapılan yorumlarda ise Serengil'in photoshop yaptığı öne sürüldü.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seren Serengil geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olmuştu. Ünlü ismin son hali sevenlerini üzmüştü.