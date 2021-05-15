Seren Serengil kalça protezi mi yaptırdı?

"NARKOZ ALABİLSEM..."

Son olarak kendi mayo markasını çıkaran ünlü isim tanıtımını da kendi yaptı. Photoshop yapmakla suçlanan Serengil'e yorum yağdı. Bir takipçisi Serengil'e "Niye tümden çektirmiyorsun Seren? Komik olmuş böyle. Bir de kalça protezi yaptırdı diyorlar doğru mu? Çok zayıfladığın için dümdüz olmuş diye duydum" yorumunda bulundu.

Serengil ise bu yorumu yanıtsız bırakmadı. Seren Serengil takipçisine şu yanıtı verdi: "Şu an narkoz alabilsem ilk Önce geri dönüşüm yaptıracağım."