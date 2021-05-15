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Seren Serengil kalça protezi mi yaptırdı?

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:34 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 17:34

İki kez mide ameliyatı olarak hayatını tehlikeye atan Seren Serengil, her geçen gün eriyor. Serengil kalça protezi yaptırdığını iddiasına da yanıt verdi.


Seren Serengil, son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping sendromuna yakalanan Serengil, son yaptığı paylaşımlarda adeta bir deri bir kemik kalmıştı.
 
Seren Serengil kendisine gelen yorumlara "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum" yanıtını vermişti.
 
 
"NARKOZ ALABİLSEM..."
 
Son olarak kendi mayo markasını çıkaran ünlü isim tanıtımını da kendi yaptı. Photoshop yapmakla suçlanan Serengil'e yorum yağdı. Bir takipçisi Serengil'e "Niye tümden çektirmiyorsun Seren? Komik olmuş böyle. Bir de kalça protezi yaptırdı diyorlar doğru mu? Çok zayıfladığın için dümdüz olmuş diye duydum" yorumunda bulundu.
 
Serengil ise bu yorumu yanıtsız bırakmadı. Seren Serengil takipçisine şu yanıtı verdi: "Şu an narkoz alabilsem ilk Önce geri dönüşüm yaptıracağım."

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