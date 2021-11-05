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Seren Serengil'in dikkat çeken tarzı!
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Seren Serengil, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendi. Arkadaşının doğum gününe katılan Serengil, giyim tarzıyla dikkatleri üzerinde topladı.
Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, 44 kiloya düşmüştü. Ünlü sunucu önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, 44 kiloya düşmüştü. Ünlü sunucu önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.