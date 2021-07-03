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Seren Serengil'in büyük pişmanlığı: Sakın bana özenmeyin!
Geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, yaşadığı pişmanlığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Daha önce "kilo vermemi durduramıyoruz" açıklaması yapan Serengil, "Şu an bana 100 kilo olacaksın, eskiye dön" deseler koşa koşa dönerdim" açıklamasında bulundu.
Dumping sendromu ile savaşan ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.