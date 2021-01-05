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Seren Serengil'in annesi isyan etti! 'Gitmiş bir daha...'
Mide küçültme ameliyatı sonrası ikinci kez gastrik baypas ameliyatı olan ve 46 kiloya düşen, bu yüzden şimdilerde dumping sendromu yaşayan Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman isyan etti.
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmıştı. 46 kiloya düştüğünü söyleyen Serengil, ameliyat olması gerektiğini, "Olmazsam yaza çıkmazmışım" sözleriyle duyurmuştu.