Seren Serengil'den Naz Elmas'ı kızdıracak iddia! Serenay...

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar evdeki fotoğraflarının sızması üzerine Seren Serengil'den Naz Elmas'ı kızdıracak bir iddia geldi.

Komedyen Cem Yılmaz 'dan ayrılan oyuncu Serenay Sarıkaya bir süre Haldun Demirhisar'la anılmıştı. Göcek'te bulunan villasında arkadaşlarını ağırlayan ünlü isim baş başa sohbet etmişti.

Bu fotoğrafların sızdırılmasıyla ilgili Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil'den ilginç bir iddia geldi.