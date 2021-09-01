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Seren Serengil'den Naz Elmas'ı kızdıracak iddia! Serenay...

01 Eylül 2021 Çarşamba - 13:37 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 13:42

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar evdeki fotoğraflarının sızması üzerine Seren Serengil'den Naz Elmas'ı kızdıracak bir iddia geldi.


Komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan oyuncu Serenay Sarıkaya bir süre Haldun Demirhisar'la anılmıştı. Göcek'te bulunan villasında arkadaşlarını ağırlayan ünlü isim baş başa sohbet etmişti.
 
Bu fotoğrafların sızdırılmasıyla ilgili Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil'den ilginç bir iddia geldi.
 
Serengil “Naz kocasını kıskanmış ve rahatsız olmuş. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar’ın fotoğrafları basına sızdıran isim bu sebeple Naz Elmas. Bu daha sonra ortaya çıkmış arkadaş grubu içerisinde o sebeple herkes Naz'a küsmüş" dedi.
 

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