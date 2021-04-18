Seren Serengil'den itiraf: Ölüm aklıma geldikçe...

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyadan yaşadıklarını paylaşıyor. Sunuculuk yaptığı programdan izin alan Serengil tatile çıktı.

"Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum" diyen Serengil yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Serengil "Ölüm aklıma geldikçe kızgınlıklarımdan vazgeçiyorum" notunun olduğu fotoğrafa şunları yazdı:

"Hiç ölmeyecek olsaydım, haklılığım için mücadele ederdim dedim ama şu an haklı olmak mı mutlu olmak mı seçeneklerim ise haklı olmak yerine belki de mutlu olmayı tercih etmeliyim, diyorum. Yüklerinden kurtul diyorlar bunu yapamıyorum kimseye hata yapmadığımdan belki bana yapılanı da kolay affedemiyorum ama iyileştiren başta kurtulmak affetmekmiş bu kampta ev ödevim affetmekmiş. Şimdi teker teker düşünüp içimden seni affettim demem gerekiyormuş. Zor olsa da herkesi affediyorum."