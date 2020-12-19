19 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.64 EURO 9,3530 -1.11
USD 7,6310 -0.93 ALTIN 460,820 -1.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Seren Serengil'den flaş itiraf! 'Onu terk edip başkasıyla evlendim'

19 Aralık 2020 Cumartesi - 11:10 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 11:10

Seren Serengil, Kerem Tunçeri hakkında açıklamalarda bulundu; 'Onu terk edip başkasıyla evlendim' dedi.


Seren Serengil, Kerem Tunçeri hakkında canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu. 
 
Seren Serengil şu ifadeleri kullandı:
 
'Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu.' dedi.
 
‘KEREM’DEN BEN AYRILDIM’
 
Arto'nun 'Neden ayrıldınız?' sorusuna yanıt veren Serengil, 'Biz ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim.
 
‘EVLİLİĞİM GERÇEK DEĞİLDİ’
 
Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi' dedi.

ETİKETLER

Seren Serengil itiraf Kerem Tunçeri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.