Seren Serengil'den endişelendiren paylaşım!

Geçirdiği mide küçültme ameliyatlarının ardından hızla kilo veren ve dumping sendromu hastalığıyla mücadele eden Seren Serengil, yeni bir paylaşımda bulundu.

ENDİŞELENDİRDİ

İLK ONLARI DÜŞÜNDÜ

Vasiyet videosu çektiğini açıklayan Serengil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Noynoy ve Tokyo bensiz nasıl yaşar? Onlara kim bakar? Benim gibi gözünden kim sakınır? Kim kendinden önce onları düşünür? Olamayacağını biliyorum ya, ondan korkuyorum bana bir şey olmasından.. Bu sabah; “Su içmeliyim, su içmeliyim, su içmeliyim” telkininde bulundum.. Yine kendim için değil onlardan ayrılmamak için. Dün vasiyet videosu çektim telefonumda. Olur da aniden bir şey olur diye. Hayat bu.”

ZAYIFLAMAK UĞRUNA SAĞLIĞINDAN OLDU

Zayıflamak uğruna sağlığını tehlikeye atan Seren Serengil, geçtiğimiz sene ikinci defa kilo vermek için ameliyat masasına yattı. Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü sunucu sonunda istediği gibi hızlıca kilolarından kurtuldu. Fakat yaşadığı hızlı kilo kaybı Serengil'in kabusu oldu. Sağlığını yavaş yavaş kaybeden Seren Serengil; “Dumping Sendromu” ismi verilen bir rahatsızlığa yakalanınca kilo vermesini durduramadı. Yediklerinin kendisine yaramadığını söyleyen ünlü sunucu, bu hastalık yüzünden geçtiğimiz aylarda Söylemezsem Olmaz programından bir haftalığına ayrılmak durumunda kaldı.