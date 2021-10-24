24 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2280 1.34
USD 9,6160 1.21 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Seren Serengil'den dikkat çeken açıklama: Yeniden suç olmalı!

24 Ekim 2021 Pazar - 11:41 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 11:41

Son dönemde sağlık sorunları ve verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın programında yaptığı zina açıklamasıyla dikkat çekti.


Zayıflama ameliyatı olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Özellikle Söylemezsem Olmaz programında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen sunucu Yeşim Salkım'a konuk oldu.
Evli adamlarla birlikte olan kadınlara tepki gösteren Serengil "Zina yeniden suç olmalı" dedi.

Seren Serengil açıklamasında "Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" yorumunda bulundu. Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi.

Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Takipçiler "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumlarında bulundu.

GALERİ

GALERİ

 

ETİKETLER

Seren Serengil dikkat çeken açıklama zina açıklaması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.