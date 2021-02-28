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Seren Serengil'den Cansu Dere'ye şaşırtan yorum
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Cansu Dere, rol arkadaşı Melis Sezen ile birlikte pozunu yayınladı. Seren Serengil'in, dizi karakterleri hakkında gerçekmiş gibi yorumlar yapması sosyal medyayı salladı.
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'de 'Asya' karakterini canlandıran Cansu Dere, sosyal medya hesabından, dizide 'Derin' karakterini canlandıran rol arkadaşı Melis Sezen ile birlikte fotoğrafını paylaştı.