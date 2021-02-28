ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Seren Serengil'den Cansu Dere'ye şaşırtan yorum

Seren Serengil'den Cansu Dere'ye şaşırtan yorum

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Cansu Dere, rol arkadaşı Melis Sezen ile birlikte pozunu yayınladı. Seren Serengil'in, dizi karakterleri hakkında gerçekmiş gibi yorumlar yapması sosyal medyayı salladı.

Seren Serengil'den Cansu Dere'ye şaşırtan yorum Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'de 'Asya' karakterini canlandıran Cansu Dere, sosyal medya hesabından, dizide 'Derin' karakterini canlandıran rol arkadaşı Melis Sezen ile birlikte fotoğrafını paylaştı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.