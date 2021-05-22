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Seren Serengil dalga konusu oldu! O detay gözlerden kaçmadı

Magazin camiasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Seren Serengil'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu.

Seren Serengil dalga konusu oldu! O detay gözlerden kaçmadı Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen Seren Serengil (50), Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle, sosyal medyada alay konusu haline geldi.
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