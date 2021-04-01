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Seren Serengil canlı yayında fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı

Yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile gündemde olan Seren Serengil hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle canlı yayında fenalaştı. Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı.

Seren Serengil canlı yayında fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı Zayıflık uğruna 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.
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