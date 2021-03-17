Seren Serengil 'çalışanına darp' iddiasından yargılanıyor!

Ünlü sunucu Seren Serengil ve erkek arkadaşı hakkında, iddiaya göre Özbekistan uyruklu yardımcılarını koronavirüs olduğu için darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, avukatları Esennur Ezgi hakkında da bu kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Söz konusu olaydan hakkında dava açılan Seren Serengil’in yargılandığı dava bugün görüldü. Dava dosyasında ismi geçen tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Seren Serengil ve erkek arkadaşını da etkiledi. Sabah 'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Seren Serengil ve erkek arkadaşının koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcısı olan Gulnoza Mamatova'yı darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulunduklarına yönelik iddialar savcılığa taşınmıştı. Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı ve Türkiye'de oturma iznine sahip olduğu belirtilmişti.

ÜNLÜ SUNUCU DURUŞMAYA KATILMADI

Seren Serengil hakkında iddialar sonucu üzerine atılı suçlamalardan dava açıldı. Sunucu Seren Serengil'in yargılanmasın Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bugün görülen duruşmanın ilk celsesine müşteki Gulnoza Mamatova ve avukatı katılırken sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık sıfatındaki Seren Serengil ise programı olduğu için duruşmaya katılmadı.

DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Duruşmada müşteki Gulnoza Mamatova ve avukatı şikayetlerinin devam ettiğini dile getirirken sanık avukatının beyanda bulunduğu sırada müşteki karşı tarafın müdahalesinden kaynaklı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası mahkeme hakimi, duruşmaya kısa bir ara verilmesini talep etti. Kısa bir aranın sonunda iki taraf da mahkeme salonuna alınarak duruşmaya devam edildi.

KAFASINA VURDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Paşa Ç., beyanında polis merkezinde çalıştığını, müştekinin merkeze gelerek patronunun saçını çektiğini ve kafasına vurduğunu söylediğini, kendisinin müştekiye çalışma iznini sorduğunu, müştekinin 'Patronum yapmalıydı' dediğini, izin belgesi olmadığından işlem yapamadıklarını ve müştekinin karakoldan gittiğini söyledi.

'ELİNDE HASTANE RAPORU VARDI'

Yine tanık olarak dinlenen Hasan A., ise beyanında polis merkezinde çalıştığını söyleyerek '29 Mart 2020 tarihinde müşteki karakola geldi. Birkaç kez Seren ismini söyledi. Ben de 'Kim bu Seren?' dediğimde Seren Serengil olduğunu belirtti. Kendisini darp ettiğini, ittiğini ve saçını çektiğini söyledi. Elinde hastane raporu mevcuttu. Kendisi ileri bir tarihte geleceğini söyleyerek çıkıp gitti.' dedi.

VİRÜSTEN DOLAYI İZİN VERMEMİŞ

Seren Serengil'in arkadaşı olduğunu söyleyen tanık İbrahim A. ise beyanında olay günü Seren Serengil'in yanında olduğunu, müştekinin gelerek ünlü şarkıcıdan arkadaşlarıyla buluşmak için izin istediğini, Seren Serengil'in de virüsten dolayı izin vermediğini, herhangi bir darp olayına şahit olmadığını belirtti.

DAVA ERTELENDİ

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma sonunda diğer tanıkların dinlenmesine ve duruşmaya katılması için Seren Serengil'e davetiye çıkarılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.