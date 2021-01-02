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Seren Serengil, annesi Nevin Serengil'in Gülben Ergen hamlesini affetmedi!
Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Seren Serengil, annesi Nevin Serengil'in sosyal medya hamlesini affetmedi. Ünlü şarkıcının, annesini takipten çıkarması dikkat çekti.
'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik olmuştu.