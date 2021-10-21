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Serel Yereli'den cesur poz açıklaması!

21 Ekim 2021 Perşembe - 16:12 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 16:12

Londra'da yaşamaya başlayan Serel Yereli, ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. Verdiği cesur pozlarla sosyal medyada olay olan Yereli, paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bıraktıktan sonra yurtdışına taşınmış ve müzik kariyerine odaklanmıştı. Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla gündemden inmeyen güzel oyuncu, konu hakkında ilk kez konuştu. 
 
İngilrete'de özgür olduğunu söyleyen Yereli,  "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum" dedi.

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