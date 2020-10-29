Şeref Sözü final mi yapıyor? Şeref Sözü 4. Bölüm fragmanı…

Şeref Sözü final mi yapıyor? Kanallar arası reytingler kıyasıya devam ederken, art arda dizlerden final haberleri geliyor. Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Şeref Sözü dizinin de fişi çekildi. Show TV’nin yeni dizisi Şeref Sözü için final kararı alındı.

Televizyon ekranlarından yaprak dökümü devam ediyor. Yeni sezon iddialı dizilerinden biri olan Şeref Sözü’nden de final haberi geldi. Show TV'de yayınlanan başrolünde Tolgahan Sayışman'ın olduğu Tims&B imzalı Şeref Sözü dizisi ekranlara veda ediyor.

ŞEREF DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Cevdet Mercan'ın yönettiği Eda Tezcan'ın kaleme aldığı, Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik'in başrolünü oynadığı Şeref Sözü dizisi düşük reytinglerinden dolayı 4. bölümde ekrana veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sabah ekibe gönderilen 5. bölüm senaryosunun da çekilmeyeceği öğrenildi.

ŞEREF DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANI

ŞEREF SÖZÜ DİZİSİNİN KONUSU

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir.

Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli!

İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst oluyor.

Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşleniyor.

Verilen ''Şeref Sözü'' geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep oluyor.