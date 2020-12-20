Şeref Bey dizisi ne zaman başlıyor? Şeref Bey dizisi konusu ne? İşte Şeref bey dizisi oyuncuları!

Hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesinin anlatıldığı Şeref Bey dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Şeref Bey dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı gibi usta isimler yer alıyor. Dizinin danışmanlığını ise Ali Atay üstleniyor. Peki, Şeref Bey dizisi ne zaman başlıyor? Şeref Bey dizisi hangi kanalda? İşte Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları!

Haluk Bilginer'in barolünde olduğu Şeref Bey dizi si ile ilgili detaylar belli oldu. Acun Ilıcalı 'nın kurduğu içerik platformunun ilk dizisi Şeref Bey olacağı aylar öncesinde duyurulmuştu. Şeref Bey dizisinin yayın tarihi de netleşti. Dizinin danışmanlığını Ali Atay , yönetmenliğini de Onur Ünlü Üstleniyor. Uzun süredir Şeref Bey dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyordu. Dizi ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Peki, Şeref Bey dizisi ne zaman başlıyor? Şeref Bey dizisi hangi kanalda? İşte Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları!

ŞEREF BEY DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Komedi türünde ekranlara gelecek olan dizi 10 bölümden oluşacak. Yapımcılığını Most Yapım'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Şeref Bey dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer , Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Serhat Kılıç, Devrim Yakut ve Erdem Kaynarca gibi isimler yer alıyor. Dizinin danışmanlığını ise Ali Atay üstleniyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Şeref Bey, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı dijital platformunda yayımlanacak. Merakla beklenen Exxen dizilerinin afişleri, oyuncu kadroları ve dizilerin konuları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Exxen’in yeni komedi dizisi Şeref Bey’de sonunda izleyenlerine afişini ve oyuncu kadrosunu yayınladı.

ŞEREF BEY DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın aylar önce duyurduğu dijital yayın platformu Exxen'in dizi projesi Şeref Bey'in yayın tarihi belli oldu. Ocak ayında yayın hayatına başlayacak Exxen ile birlikte izleyiciyle buluşacak olan Şeref Bey, Türk dizi sektöründe büyük yankı uyandırması bekleniyor. Dizinin 2021 yılının ilk ayında ekranlarda olması planlanıyor.