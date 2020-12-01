Serebral palside kas gevşetme ameliyatı neden yapılır?

Kas gevşetme ameliyatlarına fizik tedaviye dirençli eklem kontraktürleri ortaya çıktığında ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgili bazı kriterler bulunmaktadır; çocuğun eklem gerginliği söz konusu değilse fizik tedaviden ya da botokstan fayda görmeyeceği belirlenmelidir. Kas gevşetmelerin faydası olmayacağını ön gördüğümüzde ise kemikten yapılan ameliyatlarla düzeltmeler sağlanmaktadır. Çok küçük deliklerden kasların uzatılması sağlanmaktadır.