Serdar Tatlı neden istifa etti? Serdar Tatlı kimdir, nereli? Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı İbrahim Tatlıses’in neyi oluyor?

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve kurul üyeleri görevlerinden istifa etmesi ardından Serdar Tatlı ve istifa konusu en çok aranan konular arasına girdi. Peki, Serdar Tatlı neden istifa etti? Serdar Tatlı kimdir, nereli? Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı…

Türk futbolunda yaşanan hakem hataları sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Eski hakem Deniz Çoban, Serdar Tatlı'nın hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu. Tatlı'nın mesajında, "Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. MHK Başkanı Serdar Tatlı neden istifa etti? Serdar Tatlı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı hakkında merak edilenler…

SERDAR TATLI KİMDİR, NEDEN İSTİFA ETTİ?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Neden istifa ettiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tatlı, 25 Ağustos 2020'de Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına getirilmişti.

Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi, aslen de Urfalıdır. Eski Türk futbol hakemi Tatlı, Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur. Eski hakem Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli 1'i erkek 2 çocuk babasıdır.

SERDAR TATLI İBRAHİM TATLISES’İN NEYİ OLUYOR?

Serdar Tatlı İbrahim Tatlıses’in amcasının oğludur.