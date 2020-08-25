Serdar Tatlı kimdir? TFF yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı. Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu da belli oldu. Peki, Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kaç yaşında ve nereli?
SERDAR TATLI KİMDİR?
Futbol Hakemi Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
SERDAR TATLI
ÜYELER
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ”