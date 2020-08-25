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Serdar Tatlı kimdir? TFF yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu!

25 Ağustos 2020 Salı - 15:11 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 15:12

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı. pEKİ, Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kaç yaşında ve nereli? İşte TFF MHK başkanı Serdar Tatlı ve Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu üyeleri...


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı. Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu da belli oldu. Peki, Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kaç yaşında ve nereli? 
 
 
SERDAR TATLI KİMDİR? 
 
Futbol Hakemi Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.
 
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
 
BAŞKAN
 
SERDAR TATLI
 
ÜYELER
 
METİN TOKAT
 
EROL ERSOY
 
KADİR TOZLU
 
MAHMUT ÇETİNER
 
 
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
 
AHMET ERDOĞAN
 
NEDİM GÖKLÜ”
 

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