Serdar Tatlı kimdir? TFF yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı. pEKİ, Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kaç yaşında ve nereli? İşte TFF MHK başkanı Serdar Tatlı ve Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu üyeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı. Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu da belli oldu. Peki, Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı kaç yaşında ve nereli?

SERDAR TATLI KİMDİR?

Futbol Hakemi Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa ’da tamamladı. 1988’de göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

SERDAR TATLI

ÜYELER

EROL ERSOY

KADİR TOZLU

MAHMUT ÇETİNER

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

AHMET ERDOĞAN

NEDİM GÖKLÜ”