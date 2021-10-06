Serdar Ortaç "öldü" haberlerine tepki gösterdi!

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş -Adana Demirspor maçının ardından, siyah-beyazlı takıma yönelik sözleriyle ilgili tepki toplayan ve ardından özür dileyen Serdar Ortaç (51) ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

"YANLIŞ HABERDİR"

Ortaç'ın yaşamını yitirdiği yönündeki dedikodular sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü şarkıcı, ardından hakkında çıkan, "Sanat camiasının acı günü... Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti." haberini Instagram hesabından yayınladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Yanlış haberdir." açıklamasını yaptı. Takipçileri ise Ortaç'ın gönderisine, "Bir an gerçek sandım", "Çok korktum" ve "Yüreğime indi" şeklinde yorumlar yaptı.