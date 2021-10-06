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Serdar Ortaç "öldü" haberlerine tepki gösterdi!

06 Ekim 2021 Çarşamba - 13:12 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 13:14

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan Serdar Ortaç, vefat ettiği yönündeki haberlere yanıt verdi. O iddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı, "Yanlış haberdir..." diyerek, hayranlarının içine su serpti.


Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından, siyah-beyazlı takıma yönelik sözleriyle ilgili tepki toplayan ve ardından özür dileyen Serdar Ortaç (51) ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.
 
"YANLIŞ HABERDİR"
 
Ortaç'ın yaşamını yitirdiği yönündeki dedikodular sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü şarkıcı, ardından hakkında çıkan, "Sanat camiasının acı günü... Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti." haberini Instagram hesabından yayınladı.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Yanlış haberdir." açıklamasını yaptı. Takipçileri ise Ortaç'ın gönderisine, "Bir an gerçek sandım", "Çok korktum" ve "Yüreğime indi" şeklinde yorumlar yaptı.
 
 
KORONAVİRÜS ATLATTI
 
Öte yandan ağustos ayında Serdar Ortaç'ın testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüse karşı iki doz aşı olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ortaç, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun." demişti.

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