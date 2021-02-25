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Serdar Ortaç'tan esprili paylaşım!

Serdar Ortaç'tan esprili paylaşım! Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla görenleri eğlendirdi.
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