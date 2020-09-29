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Serdar Ortaç'tan esprili paylaşım!

29 Eylül 2020 Salı - 13:21 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 13:21

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.


 
Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından kendisine tıpatıp benzeyen bir Japon askerinin fotoğrafını paylaştı.
 
Paylaşımına, "Serdar Ortaç 2. Dünya Savaşı mevzilerinde savaşırken" notunu düşen ünlü şarkıcı, takipçilerini güldürdü.
 

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serdar ortaç esprili paylaşım
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