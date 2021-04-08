Serdar Ortaç'tan 'Adam değilsin' tepkisi!

Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki akşam Bebek’teki bir mekandaydı.Mekanda kapanış saati olan 19.00’a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Serdar Ortaç’a “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Araya giren Seçil Gür, “Ben yazacağım Serdar’ın hayatını” dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, “Üç kişiyle yaşıyorum” diye espri yaptı.

‘Adam değilsin’ tepkisi

Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya “Ahmet Kaya’ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!” diye bağırdı.