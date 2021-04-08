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Serdar Ortaç'tan 'Adam değilsin' tepkisi!

08 Nisan 2021 Perşembe - 12:09 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 12:09

Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki akşam Bebek’teki bir mekandaydı.Mekanda kapanış saati olan 19.00’a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.


Serdar Ortaç’a “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Araya giren Seçil Gür, “Ben yazacağım Serdar’ın hayatını” dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, “Üç kişiyle yaşıyorum” diye espri yaptı. 
 
‘Adam değilsin’ tepkisi 
 
Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya “Ahmet Kaya’ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!” diye bağırdı.
 
Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından “Yapma be abi, yapma be abi” diye seslendi. 1999’daki MGD ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek istiyorum” dediği için Ahmet Kaya’ya tepki gösteren sanatçılar arasında yer alan Ortaç, daha sonra pişmanlığını dile getirerek özür dilemişti.

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