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Serdar Ortaç: Şeytan görsün yüzünü

Serdar Ortaç: Şeytan görsün yüzünü İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
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