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Serdar Ortaç: Seçil benzin parasını ödüyor!
Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Çilekli’de bir benzincide objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı, kardeşi Sertaç Ortaç'ın dudak uçuklatan hediyesi ve açıklamasıyla dikkat çekti.
Kardeşi Sertaç Ortaç’ın 500 bin TL değerinde hediye aldığı lüks otomobiliyle gezen Serdar Ortaç, “Kardeşim araba hediye etti, onu kullanıyorum” dedi.
Kardeşi Sertaç Ortaç’ın 500 bin TL değerinde hediye aldığı lüks otomobiliyle gezen Serdar Ortaç, “Kardeşim araba hediye etti, onu kullanıyorum” dedi.