Serdar Ortaç: Seçil benim hanımım

Kendisi gibi şarkıcı olan Seçil Gür ile aşk yaşayan 51 yaşındaki popçu Serdar Ortaç, 16 yaş küçük sevgilisine övgüler yağdırdı.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada Tıkla Media'nın programına konuk olan Serdar Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu. Özel bir diyet uyguladığını belirten Ortaç, beş kilo verdiğini söyledi. Uzun süredir meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşayan 51 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi hakkında da konuştu: Seçil benim hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım.

"SEVGİLİM DEĞİL, KARIM"

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, "Karım o benim, hanımım. Bana göre hanımım" ifadelerini kullanmıştı.

"SEÇİL BENİM İÇİN SON DURAK"

Sevgilisi Seçil Gür'e övgüler yağdıran Serdar Ortaç, "Onun ne istediğine bakacağım. Evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Seçil benim için son durak" şeklinde konuşmuştu.

"BANA 'BONCUĞUM' DER"

Serdar Ortaç, Seçil Gür'ün "Ne kadar seviyorsun" sorusu üzerine düşündükten sonra, "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar" ifadelerini kullanmıştı. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşılmıştı. Bunun üzerine Gür, "Serdar 'antrikot' benzetmesi yapınca adım antrikot kaldı. Serdar bana 'boncuğum' der aslında, ben de 'çikolatam' derim" şeklinde konuşmuştu.

"ÜÇ KİŞİYLE YAŞIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Serdar Ortaç'a yönelik "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna Seçil Gür, "Ben yazacağım Serdar'ın hayatını" cevabını vermişti.Serdar Ortaç'ın değişken bir ruh hali olduğunu dile getiren Seçil Gür, "Değişken bir ruh hali var, üç kişi ile yaşıyorum" demişti.