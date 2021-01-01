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Serdar Ortaç ilk kez anlattı! 'O şu an sürünüyor'
Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı bölümünde birbirinden bomba açıklamalarda bulundu. Serdar Ortaç, bestecisi olduğu 'Padişah' parçasının seneler sonra ilk kez hikayesini anlattı.
"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu.
"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu.