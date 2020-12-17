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Serdar Ortaç ile ilgili bomba 'sanal aşk' itirafı

Şarkıcı Caroline Yılmaz, meslektaşı Serdar Ortaç'la 10 sene sanal mecra üzerinden sohbet edip aşk yaşadığını ama asla kendisinin Serdar Ortaç olduğunu bilmediğini söyledi.

Serdar Ortaç ile ilgili bomba 'sanal aşk' itirafı Çıktığı zaman dünya müzik listesini kasıp kavuran, geçtiğimiz yıl Ahmet Kural'in da bir film için seslendirdiği 'Sie lieght in meinen armen' adlı şarkıya Türkçe sözler yazan Caroline Yılmaz, önceki gün Levent'te klip çekti.
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