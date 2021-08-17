Serdar Ortaç bin pişman! 'Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor'

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. Serdar Ortaç, nafaka ödemesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kendisine dava açan eski eşi hakkında, "Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" açıklamasını yapmıştı.

"HER HİKAYENİN İKİ YÜZÜ VARDIR"

Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan’a sosyal medyada tepki gelmişti. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap vermişti. İrlandalı model, “Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım. Ama unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" mesajını paylaşmıştı.

"BEDDUA ETMEDİM"

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubunun medya sponsorluğunda gerçekleşen 'Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ve magazin gündeminden düşmeyen nafaka konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Beddua etmedim. Bana emeği geçmiş, 10 sene bakmış, hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. 'Şeytan görsün yüzünü' dedim, çünkü kızdım" ifadelerini kullandı. Ünlü popçu, Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. 'Niye nafaka verdin o zaman?' diyeceksin. Verdik işte bir aptallık!" şeklinde konuştu.

"SANKİ DÜŞMANMIŞ GİBİ!"

"Pişmanlık var mı?" sorusuna Ortaç, "Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim. Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı pişman olmazdım" yanıtını verdi. Beş yıllık evliliği tek celsede biten şarkıcı, "Sanki düşmanmış gibi! Beni sevdin de evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun? Bir tane evim var, onu mu istiyorsun?" diyerek, Chloe'ye sitemini dile getirdi.