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Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe'den yasak
Türk popunun tescilli beste fabrikatörü Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Ataşehir Muamma’da kış sezonunun ikinci sahne performansını gerçekleştirdi. Serdar Ortaç kendisine yöneltilen sorulara dobra dobra yanıtlar verdi. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuşma yasağı olduğunu söyledi.
Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'ün işleri dolayısıyla bu programına gelemediğini dile getirirken ''Onda kendi gençliğimi görüyorum. Çok güzel besteler yapıyor. Çok çalışkan ve azimli. Allah nazarlardan saklasın'' ifadelerini kullandı.