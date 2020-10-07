Serdar Oral kimdir? Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kaç yaşında vefat etti?

Oyuncu Özgü Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oral'ın cenazesi akşam üzeri sessiz sedasız toprağa verildi. Serdar Oral kimdir?

Özgü Namal ile Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşen Serdar Oral, kalp krizi sonucu vefat etti. İki çocuğu olan ünlü oyuncu cenaze törenine katılamadı. Serdar Oral kimdir?

DOĞA İÇİNDE YAŞAM KURDULAR

Oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle yepyeni bir hayata adım attı. 10 yıllığına bir köy evi kiralayan Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. 2013 yılından beri birlikte olan çiftin Nefes ve Elem adında iki çocuğu var.

Namal ve Oral kısa bir süre önce ise çocuklarının eğitimi için İstanbul’a döndü. Kariyerine de kaldığı yerden devam kararı alan Namal, pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen iki filme “evet” demişti.

SERDAR ORAL KİMDİR?

53 yaşında olan Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi.

6yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu. Çiftin 2 çocuğu var. Özgü Namal beraberliği ardından oyunculuğu bırakmıştı. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.