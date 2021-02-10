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Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Türkiye Uzay Ajansı başkanı kaç yaşında, nereli?

10 Şubat 2021 Çarşamba - 12:38 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 12:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı Tanıtım projesini tanıtmasının ardından Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım merak konusu oldu. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Serdar Hüseyin Yıldırım kaç yaşında, nereli?


Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini açıklaması üzerine Türkiye Uzay Ajansı ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Türkiye Uzay Ajansı başkanı kaç yaşında, nereli?

SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Serdar Hüseyin Yıldırım 1961 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Serdar Hüseyin Yıldırım aslen Rizeli'dir. Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim almıştır. 1980 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünden mezun olmuştur.

1989 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Yıldırım, çeşitli havayollarında 12 yıl çalışmasının ardından yurt dışına çıkarak çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapmıştır. Yıldırım ayrıca, Kayseri Kadir Has Üniversitesi'nde beş yıl boyunca 'Havayolu İşletmeciliği' dersi vermiştir.

 

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