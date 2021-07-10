ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Serdar'dan Chloe'ye sert sözler: Kanepemi mi alacak?

Serdar'dan Chloe'ye sert sözler: Kanepemi mi alacak?

Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Önceki gün Mon Amour'da sahne almadan önce muhabirlerle sohbet eden Ortaç, biten ilişkileriyle ilgili konuştu.

Serdar'dan Chloe'ye sert sözler: Kanepemi mi alacak? Kısıtlama kararlarının kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci sonrasında ilk defa Kozyatağı'nda bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.