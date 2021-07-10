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Serdar'dan Chloe'ye sert sözler: Kanepemi mi alacak?
Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Önceki gün Mon Amour'da sahne almadan önce muhabirlerle sohbet eden Ortaç, biten ilişkileriyle ilgili konuştu.
Kısıtlama kararlarının kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci sonrasında ilk defa Kozyatağı'nda bir mekanda sahneye çıkan Serdar Ortaç, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.