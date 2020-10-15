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Serdar Aziz'in zevki Caner Erkin ile aynı çıktı!

Serdar Aziz'in zevki Caner Erkin ile aynı çıktı! Fenerbahçe'nin deneyimli defansı Serdar Aziz, lüks aracıyla görüntülendi.
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