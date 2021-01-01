Sercan Yıldırım, Senden İyi Yok’a konuk oluyor

Bugüne kadar Bursaspor ve Galatasaray gibi birçok kulüpte forma giymiş başaralı ismin, programdaki mücadele oyunlarında nasıl performans göstereceği merak konusu oldu.vSercan Yıldırım ilk olarak, dünya şampiyonu dövüşçümüz ile birlikte ‘Ayak Tenisi’ maçına, ikinci rauntta ise “Özel Dövüş Mücadelesi” için ringe çıkıyor. Her iki milli sporcuyu son final oyununda ise sürpriz bir mücadele bekliyor.
Sercan Yıldırım hakkında tüm merak edilen soruların cevap bulduğu aksiyon ve eğlence dolu ‘Senden İyi Yok’ yeni bölümü ile Pazar günü saat 14:00’te teve2 ekranında izleyicisi ile buluşuyor.