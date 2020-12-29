Serbest Ticaret Anlaşması nedir? İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalanıyor! İşte Türkiye ile arasında serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler…

Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacak" dedi. Yapılan açıklamanın ardından Serbest Ticaret Anlaşması nedir, sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat 50 dakika süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanacağını bildiren Erdoğan, "Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyoruz. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı. Peki, Serbest Ticaret Anlaşması nedir?

Serbest Ticaret Anlaşması nedir?

Serbest Ticaret Anlaşması (STA), anlaşmaya taraf ülkelerin kendi aralarında ticaretlerini etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin bertaraf ederek, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak taraf ülkelerin üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde mevcut ulusal düzenlemelerini sürdürmesine izin veren anlaşmalardır.

Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkeler

Türkiye’nin yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 19 adettir. Bunlardan EFTA – Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinden AB’ye girmeyen İsveç, Norveç ve İsviçre İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney Kore, Malezya ve Moldova hâlihazırda yürürlüktedir.