Altında tarihi rekor! Gram altın ilk kez...

Yatırımcıların ABD başkanlık seçimlerine odaklandığı salı günü önde gelen emtia borsalarında petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükselirken, altın da yaklaşık bir hafta aradan sonra yeniden 1,900 doların üzerine döndü. Gram altın ise ilk kez 520 TL seviyesine çıktı. Ons altının yönünü belirleyecek olan temel faktör ABD Başkanlık seçimleri. Yatırımcı seçim sonuçlarının dolar üzerinde yaratacağı etkiyi takip ederken, değerli maden altındaki ivme de yakından takip ediliyor. Peki, Serbest piyasa altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın alınır mı? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi? İşte altında son gelişmeler...

'Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın alınır mı?' soruları yatırımcının gündeminde yer alıyor. Analistler ABD başkanlık seçiminden çıkacak sonucun kısa vadede altın fiyatlarında belirleyici olacağı yorumları yapıyor. Analistlere göre, Biden’ın demokratların üstünlüğüne işaret eden ve mavi dalga olarak adlandırılan senaryo ile göreve gelmesi durumunda, hem dolar üzerinde hem de altın üzerinde yukarı yönlü hareketliliğin olabileceği tahmininde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

İç piyasada gram altın 519 liraya, çeyrek altın 836 liraya, Cumhuriyet altını da 3,474 liraya yükseldi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, ABD seçimlerinin tamamlanmasına saatler kala piyasaların bütün odağının bu yöne kaydığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Altın ise seçim öncesi pozitifliğiyle öne çıktığı bir başlangıç yaparak yeni haftaya giriş yaptı. 1,878 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, gün boyu pozitif bir seyirle hareket etti.

Piyasalar Joe Bide'nın seçimi kazanmasının yanı sıra, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin de, aynı anda Demokratların kazanacağı beklentisini satın almaya başlamış görünüyor.

Bu senaryoda teşvik paketi kararlarının hızlıca alınıp yasalaşmasının çok uzun sürmeyeceği beklentisiyle, altın dahil piyasalar pozitif bir fiyatlama izliyor.

Ancak, bu sonucun gerçekleşmesi çok kolay olmayabilir; ABD seçiminin bu akşam sonuçlanamaması gibi olası bir kötü senaryoda, piyasa açısından oldukça negatif fiyatlamaların yaşandığı bir akşam geride kalabilir. Altın ise seçimden önceki son seansı 1895 dolar/onstan yüzde 0.9 kazançla tamamladı.

Gümüş, 23.65 dolar/onstan başladığı günde, 24 dolar/onsun üzerine geri dönerek yeşilde kapattığı bir günü geride bıraktı. Seansı 24.09 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.9 kazanç yazdı.

Platin, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkmasına rağmen, küresel çaptaki kapanmalarının etkisini üzerinde hissetmeye devam ediyor. 862 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, önceki seansa kıyasla yüzde 1.9u hanesine yazmış oldu.

Paladyum da diğer kıymetliler gibi günü yeşilde kapatmayı başararak seansı 2220 dolar/onstan yüzde 0.7 kazançla seansı tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında satıcıların iştahlı olduğu günde, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50-0.75 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,134 kg altın, 2,575 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı.

Dinamik menkul tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Salı gününe Amerikan seçimleri damga vurmuş durumda. Bununla birlikte demokratların kazanması ve senatoda çoğunluğu sağlamaları durumunda oldukça büyük bir mali teşvik paketi oluşacağı beklentisi piyasalarda hakim. Bu anlamda altının kritik 1904 referans seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz.

Bu seviye üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarında kalıcı sağlaması durumunda 1932 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. Buna karşın 1904 referans seviyesinin kırılması durumunda 1873 desteği bizim için önemli bir seviye haline gelecektir.