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Serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı büyükelçiliğe getirildi

13 Şubat 2021 Cumartesi - 14:29 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 14:54

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.


Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat  Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, 6 mürettebat üyesini  karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.
 
Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "26 Ocak'tan beri  süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten  çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık." ifadesini kullandı.
 
Ulueren, mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek,  benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiğini söyledi.
 
Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu  ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim,  kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz." diye konuştu.
 
Türk gemiciler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde istirahat ederken,  kalan 9 gemicinin de akşam saatlerinde gelmeleri bekleniyor.
 
Mozart gemisine saldırı
 
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos  kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
 
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19  kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
 
Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş,  baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
 
Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

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